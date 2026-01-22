Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nusratiye Mahallesi Derman Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, metruk evde hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.