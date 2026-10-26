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Çorlu'da meme kanseri farkındalık yürüyüşünde erken teşhisin önemi vurgulandı

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Çorlu'da meme kanseri farkındalık yürüyüşünde erken teşhisin önemi vurgulandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen yürüyüş ve söyleşide erken teşhisin önemi vurgulandı. Etkinlikte vatandaşlara sağlık kontrollerini aksatmamaları ve tarama için KETEM ile Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurmaları çağrısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş ve söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Çorlu İş İnsanları Derneği (ÇİSAD) ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Çorlu Atatürk Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, "Meme Kanserinde Bütüncül Yaklaşım" konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinliklerde meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulanarak, vatandaşlara sağlık kontrollerini aksatmama ve düzenli tarama yaptırma çağrısında bulunuldu.

Erken tanı için vatandaşların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurabilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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