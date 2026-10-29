Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı

Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarparak takla attı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarparak takla attı; kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Hıdırağa Mahallesi'nde bir binaya tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarparak tdevrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde Y.D. idaresindeki 59 APL 268 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.
Kazada yaralanan sürücü Y.D. ile araçta bulunan B.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
-Çorlu'da bir binaya tüfekle ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Çorlu ilçesinde bir binaya tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, O.S. ve O.S. isimli şüpheliler, yanlarında bulunan tüfekle bir binaya ateş açtı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın çevresinde inceleme yaptı.
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.