Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarparak takla attı; kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Hıdırağa Mahallesi'nde bir binaya tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarparak tdevrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde Y.D. idaresindeki 59 APL 268 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.

Kazada yaralanan sürücü Y.D. ile araçta bulunan B.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

-Çorlu'da bir binaya tüfekle ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde bir binaya tüfekle ateş açtıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, O.S. ve O.S. isimli şüpheliler, yanlarında bulunan tüfekle bir binaya ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın çevresinde inceleme yaptı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var

AVM'de akılalmaz manzara! Kamerayı inceleyen polis harekete geçti
Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Burası şantiye alanı değil! Tatil cennetinde felaket yaşanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj

Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek

Vatandaş rahat bir nefes alacak! Milyarlarca liralık borca af geliyor
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar

Trafiği durdurdular, hepsi aynı yere gidiyor
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı

Bu görüntü, kendi vekilini kızdırdı: Kabul etmiyorum
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı: İlk kez konuştu