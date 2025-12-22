Haberler

Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.T., Ö.B.'nin başına cam şişeyle vurdu. Olayda hafif yaralanan Ö.B., hastaneye kaldırılırken, S.T. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda Ö.B. ile S.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. elindeki cam şişeyle Ö.B'nin başına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan Ö.B, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli S.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
title