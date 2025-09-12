Haberler

Çorlu'da İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki Cafer Güçlü, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yapımı süren inşaatın 4. katında çalışan Cafer Güçlü (38), dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güçlü'nün cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında M.A, O.D. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
