Haberler

Çorlu'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı,Kaza, saat 15.30 sıralarında Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı,

Kaza, saat 15.30 sıralarında Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi. Volkan Y. (27) yönetimindeki 59 AGA 615 plakalı otomobil, dönüş yapmak isteyen Mehmet Y.'nin kullandığı 34 BYT 396 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Volkan Y.'nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasından altına girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü Volkan Y., ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan iki otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ölüm haberlerine dayanamayınca kendisi de can verdi
4 yaşındaki Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet etti

Annesiyle pazar alışverişine gitti, gözünü hastanede açtı
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü