Tekirdağ'da hayırseverler tarafından cami yaptırılacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırseverler tarafından cami yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen arazi üzerine YMS Turkuaz İnşaat Şirketi adına Mustafa Eren Aydın ile hayırsever Ahmet Bayram tarafından cami ve müştemilat inşa edilecek.

Caminin yapımına ilişkin protokol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çorlu İlçe Müftüsü Mahmut Nedim Bakır, YMS Turkuaz İnşaat Şirketi adına Mustafa Eren Aydın ve hayırsever Ahmet Bayram tarafından imzalandı.

Vali Soytürk, hayırseverlere teşekkür ederek yapılacak caminin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.