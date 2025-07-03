Çorlu'da Gecekondu Yangını ve Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından, durdurulan iki şüpheli üst aramasında sentetik uyuşturucu ile yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nusratiye Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri V. Y. ve F. T'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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