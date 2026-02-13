Çorlu'da Polis, Gece Dronla Hava Destekli Devriye Uygulaması Başlattı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis, güvenliğin artırılması için gece saatlerinde dronla hava destekli devriye uygulamasını hayata geçirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, dronla havadan gece devriyesi başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında, özellikle yoğunluk yaşanan mahalleler ve kritik bölgeler hem karadan hem de havadan denetim altına alındı.

Gece saatlerinde kullanılan dronlara, polis çakar lambası takılarak uygulamaya farklı bir boyut kazandırıldı. Mavi-kırmızı ışıklarla gökyüzünde devriye atan dronlar, parklar, ana arterler ve hareketliliğin yoğun olduğu noktalarda kontrol gerçekleştirdi. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik tespitler anlık olarak karadaki ekiplere bildirildi ve gerekli müdahaleler yapıldı.

İlçe genelinde daha önce birçok kez karadan operasyon ve uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, bu kez en kritik bölgeleri havadan da denetim altına aldı. Uygulamanın suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik caydırıcılığı artırması hedeflenirken, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.