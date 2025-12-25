Haberler

İş güvenliği uzmanı, fabrikadaki kazada yaralandı

İş güvenliği uzmanı, fabrikadaki kazada yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında iş güvenliği uzmanı Tuğba K. dengesini kaybederek demir aksam üzerine düştü ve yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuğba K. için jandarma inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Tuğba K. (25), demir aksam üzerine düşerek yaralandı.

Olay, Çorlu'nun Kümeevler Karatepe mevkisinde kurulu geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Tuğba K., dengesini kaybederek makineler arasındaki demir aksamın üzerine sırt üstü düşerek yaralandı. İhbarla fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğba K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
