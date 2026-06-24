Düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düğün ve mevlitte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 25 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçede düzenlenen sünnet düğünü ve mevlit programında aynı tavuklu pilavdan yiyenlerin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öne sürüldü. Hastanedeki ilk değerlendirmelerde, şikayetlerin düğünde tüketilen tavuklu pilavdan kaynaklandığı belirlendi. Rahatsızlanan kişiler tedaviye alınırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hastaların tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen gıda ürünlerinden numune alınarak analiz için ilgili birimlere gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı