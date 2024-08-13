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Çorlu'da düğün sonrası çıkan kavgada taksici öldü, 3 kişi tutuklandı

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Çorlu'da düğünden sonra caddeye bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle çıkan kavgada taksici Özcan Özkan'ın ölümü, oğlu Ada Özkan'ın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Can Erdoğan, eşi Ebru Erdoğan ve Mert Özdoğan tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düğünden sonra caddeye bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada taksici Özcan Özkan'ın (42) ölümü, oğlu Ada Özkan'ın (18) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Can Erdoğan (28), eşi Ebru Erdoğan (31) ve Mert Özdoğan (19) tutuklandı.

Çorlu'da taksicilik yapan Özcan Özkan, önceki gece yanında oğlu Ada Özkan ile kullandığı taksi ile eve giderken Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde düğünün ardından bırakılan sandalyelerin yolu kapattığını gördü. Baba ile oğlu taksiden inip, sandalyeleri kenara çektiği sırada, bir grupla aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Özcan Özkan göğsüne, oğlu Ada Özkan da bacağına aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

YARALI BABASINI TAŞIYIP, TAKSİDE BAYILDI

Ada Özkan, yaralı halde babası Özcan Özkan'ı taksiye bindirip, hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak Ada Özkan, bir süre kullandığı takside bayıldı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye, taksinin direksiyonundaki kişinin hakaretsiz olduğunu fark edince durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takside iki kişinin kanlar içinde olduğunu ve Özcan Özkan'ın öldüğünü belirledi. Yaralı Ada Özkan, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çorlu ilçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yaptığı kapsamlı çalışmada kavgada bıçak kullandığını belirlediği Can Erdoğan, eşi Ebru Erdoğan ve Mert Özdoğan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Can Erdoğan, eşi Ebru Erdoğan ve Mert Özdoğan çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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