Çorlu'da polisin dron destekli denetimleri sürüyor

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamuya açık alanlarda ve parklarda dron destekli denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, havadan görüntü alarak anlık takip yapıyor ve tespit edilen durumlara müdahale ediyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce dron destekli denetimler sürdürülüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamuya açık alanlar, halkın yoğun bulunduğu bölgeler ve parklarda dron ile denetim gerçekleştiriyor.

Güvenlik Şube Amirliğine bağlı ekiplerce ilçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, havadan elde edilen görüntüler anlık olarak takip ediliyor.

Dron ile yapılan denetimlerde tespit edilen durumlar telsizle sahadaki resmi ve sivil ekiplere bildirilerek müdahale ediliyor.

Bu kapsamda son olarak Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda denetim yapıldı.

Uygulamada park ve çevresinde bulunan kişilerin kontrolleri gerçekleştirildi, şüpheliler Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandı.

Yetkililer, dron destekli denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
