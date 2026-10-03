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Çorlu'da bariyere çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı, arandığı için gözaltına alındı

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Çorlu'da bariyere çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı, arandığı için gözaltına alındı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan üç tekerlekli elektrikli kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki sürücü, hakkında arama kararı bulunduğu için tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan elektrikli kamyonetin hafif yaralanan sürücüsü Berat F. (28), aranması bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaza, saat 24.00 sıralarında Çorlu-Seymen arasındaki İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Berat F.'nin kontrolünü kaybettiği 59 AJZ 306 plakalı üç tekerlekli elektrikli kamyonet, yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Berat F., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelenmesinde hakkında arama kararı bulunan Berat F., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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