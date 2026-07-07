Apartmandaki yangında mahsur kalan kadını, itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında, dairede mahsur kalan bir kadın, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, ilçenin Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'üncü Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar evlerini tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada, ikinci kattaki dairede mahsur kalan ve ismi henüz öğrenilemeyen 88 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkartıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı