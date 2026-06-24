Haberler

Tekirdağ'da 80 dekar buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'da 80 dekar buğday ekili alan yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 80 dekar alan yandı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Duvarın içinde hazine buldular! Osmanlı detayı dikkat çekti
'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı

Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı