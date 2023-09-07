Çorlu'da 64 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 4 milyon lira olan 64 ton sahte deterjan ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde bir depoda sahte deterjan üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü belirlendi. JASAT ekipleri, takibe aldıkları depodan çıkan kamyonu Ergene ilçesinde durdurup arama yaptı. Aramada, çeşitli marka adları altında 9 ton sahte deterjan bulundu. Ardından depoya baskın yapıldı. Depoda da 55 ton sahte deterjan, 8 bin çeşitli ebatlarda deterjan bidon kapağı, 17 bin 200 çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, 2 elektronik kantar, 4 tam otomatik deterjan dolum makinesi, 4 tonluk 4 dolum tankı,1 elektronik ambalaj etiketleme makinesi, 1 deterjan karma makinesi ele geçirildi. Piyasa değeri 4 milyon lira olan toplam 64 ton sahte deterjanla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.