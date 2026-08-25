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Çorlu'da 16 derslikli hayırsever okulunun temeli atıldı

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Tekirdağ Çorlu'da hayırseverler Ömer Şanal, Murat Yılmaz ve Osman Turan tarafından yaptırılacak 16 derslikli ortaokulun temel töreni gerçekleştirildi. Okulun Önerler Mahallesi'ndeki öğrencilere hizmet vermesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırseverler Ömer Şanal, Murat Yılmaz ve Osman Turan tarafından yaptırılacak 16 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, okulun temel atma törenine Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, ilçe protokolü, hayırseverler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşmaların ardından 16 derslikli ortaokulun temeli atıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle ilçeye kazandırılacak okulun, Önerler Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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