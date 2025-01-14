Çorlu Belediyesi Yaz Karına Hazır

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Çorlu Belediyesi, olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kar ve buzlanma uyarılarını takip ederek gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Ayrıca, yeşil alanların artırılması için ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Çorlu Belediyesi, olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kar ve buzlanma uyarılarını takip ederek gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sahada olduklarını aktaran Sarıkurt, "Çorlu halkının güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi ve günlük yaşamını sürdürebilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çorlu'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent estetiği çalışmalarına geçen yıl da devam etti.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada ekiplerin geçen yıl şehirdeki yeşil alanları artırmak ve mevcut alanları güzelleştirmek için çalıştığını söyledi.

Ekiplerin 760 ağaç, 39 bin 686 çalı tipi bitki ve 185 bin 948 çiçeği toprakla buluşturduğunu aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere Sarılar Mahallesi Bitkisel Üretim Şefliğinde 8 bin 500 ağaç yetiştirdi. Ayrıca 35 dekarlık bir alanda çim yetiştirme çalışmaları da devam ediyor. Kent genelindeki bitki sağlığını korumak ve yeşil alanları düzenli tutmak amacıyla 248 noktada toplam 826 budama ve kesim çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, ağaçların daha sağlıklı büyüyebilmesi için gerekli bakımlar eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Çorlu'muzun her köşesinde yeşil dokuyu artırmak, doğayı korumak ve şehir estetiğini geliştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl dikilen binlerce ağaç ve çiçek, şehrimize yaşam enerjisi kattı. Tüm bu emekler, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Çorlu için. Doğamızı korumaya, yeşil alanları artırmaya ve kentimizi çiçeklerle donatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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