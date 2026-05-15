Çorlu Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni için başvuruların 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maddi durumu yetersiz ailelere destek amacıyla bu yıl da çocukların sünnet işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Başvurular, 18 Mayıs'ta başlayıp 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

5 yaşını doldurmuş çocuklarını ücretsiz olarak uzman hekimlere sünnet ettirmek isteyen ihtiyaç sahibi aileler, Şeyhsinan Mahallesi Kantarcı Sokak'ta bulunan Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü içerisindeki Sosyal Yardım Merkezi'ne şahsen müracaat edebilecek.

Vatandaşların, detaylı bilgiye hafta içi mesai saatlerinde 444 99 59 numaralı hattan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaşabileceği belirtildi.

Çorlu Belediyesi'ne Avrupa Konseyi'nden "Yılın Partneri" sertifikası

Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) kapsamında hayata geçirdiği projeler dolayısıyla Portekiz'de "Yılın Partneri" sertifikasına layık görüldü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen törende sertifikayı Çorlu halkı adına teslim aldı.

ELDW Yıllık Koordinasyon Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen programlarda yerel demokrasi, insan hakları, gençlik katılımı ve kapsayıcı şehirler konularında temaslarda bulunan Sarıkurt, ACT NOW Belediye Başkanları Konferansı'nda da Çorlu Belediyesi'nin projelerine ilişkin sunum yaptı.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, alınan sertifikanın katılımcı belediyecilik anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çorlu'nun Avrupa'da güçlü şekilde temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Çorlu'muz adına Avrupa'da bir kez daha gurur dolu bir an yaşadık. Portekiz'de teslim aldığımız 'Yılın Partneri' sertifikası, katılımcı belediyecilik anlayışımızın ve demokrasiye olan inancımızın bir meyvesidir. Şehrimizi uluslararası platformlarda anlatmaya, demokrasiye değer katmaya ve halkımızla birlikte yöneten bir Çorlu inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Açıklamada, Çorlu Belediyesinin yerel yönetimlerde şeffaflık, katılımcılık ve insan hakları odaklı yönetim anlayışıyla Avrupa Konseyi nezdindeki konumunu güçlendirdiği belirtildi.