Çorlu Belediyesi, hayata geçirdiği dijital imar ve ruhsat sürecini, TMMOB Mimarlar Odası Çorlu Temsilciliği ile projeye dahil olan mimar ve inşaat mühendislerinin katılımıyla değerlendirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda, sistemin mevcut durumu, güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar ele alındı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Bolat, imar komisyonu üyesi meclis üyeleri, TMMOB Mimarlar Odası Çorlu Temsilciliği üyeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorlu Şubesi temsilcileri ile proje müellifi mimar ve mühendisler katıldı.

Dijitalleşmenin çağdaş belediyeciliğin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Sarıkurt, "Bu sistemi hayata geçirirken amacımız hizmet kalitesini artırmak ve kağıt israfını azaltmaktı. Sistemin başarısı, onu kullanan meslektaşlarımızın deneyimleriyle doğrudan ilişkilidir." dedi.

Toplantıda sistemin iş akışını hızlandıran yönleri, kullanıcılar tarafından tespit edilen aksaklıklar ve sürecin daha işlevsel hale getirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Sarıkurt, paydaş toplantılarının sürecin geliştirilmesi açısından önemine işaret ederek, dijital imar ve ruhsat sistemine ilişkin değerlendirme toplantılarının sürdürüleceğini kaydetti.

Çorlu'nun altyapı projeleri değerlendirildi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ile bir araya gelerek ilçenin altyapısını güçlendirecek projeleri görüştü.

Belediyedeki toplantıda Çorlu'nun su, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik yatırımlar ele alınırken, mevcut ihtiyaçlar ve gelecekte oluşabilecek çevresel risklere karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan sorunların azaltılmasına yönelik yeni hat yapım ve yenileme projeleri ile içme suyu kaynaklarının çeşitlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarıkurt, altyapı yatırımlarının kent yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu projeler yalnızca yaşam kalitesini artırmakla kalmayacak, çevresel risklerin azaltılmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

TESKİ ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Sarıkurt, altyapı yatırımlarının yakından takip edileceğini ifade etti.