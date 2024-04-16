Çorlu Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorlu Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetiminde Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kapalı oylama ile yapılan seçimde meclis 1. başkan vekilliğine Hasan Toprak, 1. başkan vekilliğine ise Hülya Perin Meriç seçildi.

Toplantı komisyon üyelerinin belirlenmesi ile devam etti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Yol yapım çalışmaları

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yol yapım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çorlu'ya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Sarıkurt, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.