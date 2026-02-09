Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, emeklilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Ayrıca Barış Manço ve Cem Karaca anısına konser düzenlendi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, emeklilerle bir araya geldi.

Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanlığınca belediye düğün salonunda düzenlenen "Emekli-Sen ile Çay Simit Buluşması" programında talepleri dinledi.

Emeklilerin yıllarca alın teri dökerek ülkeye hizmet ettiğini belirten Sarıkurt, yaşlıların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Manço ve Karaca konserle anıldı

Çorlu ilçesinde Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.

Çorlu Belediyesince, Ünal Baysan Kültür Merkezinde düzenlenen konserde müzisyen Ali Altay ve orkestrası ustalardan eserler seslendirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, Barış Manço ve Cem Karaca'nın Anadolu'nun sesini dünyaya şarkılarıyla duyurduğunu kaydetti.

Sarıkurt, incelemede bulundu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Koral El ile ilçede incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahadaki mevcut durumu inceleyen heyet, çalışmaların öncelik verileceği yerler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı

Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyesi Onur Yıldız tarafından okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile meclis üyesi Yunus Emre Sülün tarafından okunan İçişleri Komisyonu Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki parka merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in isminin verilmesi konusu oy birliğiyle komisyona havale edildi.

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Zafer Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.

İş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi

CHP'den istifa eden Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz

Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf