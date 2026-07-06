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Çorba içerken bekçileri görünce kaçmaya çalışan şüphelinin 24 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Çorba içerken bekçileri görünce kaçmaya çalışan şüphelinin 24 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı
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Adana'da çorba içtiği sırada devriye bekçilerini fark edip kaçan Hasan Girgin, ara sokakta yakalandı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.

ADANA'da çorba içerken devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçan Hasan Girgin (59), ara sokakta yakalandı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Girgin, cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Alidede Mahallesi'nde devriye görevindeyken restoranda çorba içen bir kişi, koşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine bekçiler, şüphelinin peşine düştü. Ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, kimliği tespit edilen Hasan Girgin'in, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Girgin önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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