Coppelia balesi 12 yıl aradan sonra 7 Kasım'da Ankara'da prömiyer yapacak

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Ankara Devlet Opera ve Balesince, Macar koreograf Gyula György Harangozo'nun koreografisiyle sahnelenecek "Coppelia" balesi, 7 Kasım'da Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Fransız besteci Leo Delibes'in müziğiyle hazırlanan eser, dünya prömiyerini 25 Mayıs 1870'te Paris Operası'nda gerçekleştirdi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde ilk kez 1961'de, daha sonra 2014'te sahnelenen 156 yıllık eser, 12 yıl aradan sonra 3 perde olarak yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Macar koreograf Gyula György Harangozo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coppelia'yı her zaman sahneleyebileceğini çünkü çok güzel bir hikayesi olduğunu belirterek, "Benim için en önemli şey dansçıların rollerini severek oynamaları ve sahnede gerçekten keyif almaları. Bu mutluluğun seyirciye de geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eserin her yaştan izleyiciye hitap ettiğini belirten Harangozo, "Bu eser sadece bale izleyicileri için değil, herkes için. Çocuklar, küçük yaştakiler ve 100 yaşındaki insanlar bile kendi sevdikleri bir şey bulabilir." dedi.

"En ilgi çekici karakter Coppelius"

Swanilda, Franz ve Coppelius karakterlerinin farklı kişiliklere sahip olduğunu anlatan Harangozo, en ilgi çekici bulduğu karakterin Coppelius olduğunu söyledi.

Coppelius'un hikayede kötü bir karakter olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Harangozo, "Aslında Coppelius, yaşananların vicdanı gibi. Kimseye zarar vermek istemiyor. Gençler onun evine izinsiz giriyor ve yaşananlar bunun üzerine gelişiyor. Seyircinin Coppelius'u da sevmesini istiyorum." diye konuştu.

Swanilda ve Franz rollerinin oyunculukla dansı bir arada gerektirdiğini belirten koreograf, eserin klasik bale tekniği bakımından da zorlu bölümler içerdiğini ifade etti.

Harangozo, yeni prodüksiyonun hazırlık sürecinde dansçıların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle Sultan Erol, İlhan Durgut ve yıllardır kariyerini başarıyla sürdüren Hakan Odabaşı'nın performanslarını beğendiğini belirtti.

"Geçmişin mekanik oyuncakları bugünün yapay zekası gibi"

"Coppelia"nın mekanik bir oyuncak bebeğin hikayesi üzerinden günümüz teknolojisiyle de ilişkilendirilebileceğini anlatan Harangozo, geçmişte mekanik oyuncakların insanlar için büyük bir hayal dünyası oluşturduğunu belirtti.

O dönemde bu oyuncakların pil yerine kurmalı mekanizmalarla çalıştığını hatırlatan koreograf, "Bugün yapay zeka hayatımızın bir parçası. Geçmişte mekanik bir bebeğin insanlar üzerinde yarattığı etkiyle bugünkü teknolojinin hayatımızdaki yerini paralel düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Harangozo, yeni prodüksiyonda dansçıların eserin duygusunu sahneye taşımasını istediğini belirterek, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelenen eserin hazırlık sürecinde sanatçıların önemli ilerleme kaydettiğini ve sahnedeki mutluluklarının seyirciye yansıyacağına inandığını kaydetti.

Bir ay gibi kısa bir sürede hazırlandı

Ankara Devlet Opera ve Balesi Bale Başöğretmeni Özge Onat da Coppelia Balesi'nin sahneye hazırlanma sürecinin yoğun ve heyecanlı geçtiğini belirterek, dansçıların teknik açıdan zorlayıcı eserin üstesinden başarıyla geldiğini söyledi.

Onat, eserin koreograflarının yaklaşık bir ay önce Ankara'ya geldiğini ve bu sürede yoğun bir prova programı yürüttüklerini ifade etti.

Coppelia'nın klasik bale repertuvarında dansçıların teknik sınırlarını zorlayan eserlerden biri olduğuna dikkati çeken Onat, "Çok heyecanlı ve güzel bir çalışma süreci geçirdik. Dansçılarımız başarıyla bunun üstesinden geldiler. Eseri bir ay gibi kısa bir sürede sahneye hazırlamaları, Ankara Devlet Opera ve Balesi dansçılarının yetenekleri, azimleri ve başarıları sayesinde gerçekleşti." dedi.

"Bu kez eseri farklı bir noktadan izliyorum"

Eserin yıllar önce Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendiğini hatırlatan Onat, aynı koreografların ikinci kez eseri sahneye koymak üzere Ankara'ya geldiğini belirtti.

Onat, önceki sahneleme döneminde eserde dansçı olarak yer aldığını, bu kez ise çalıştırıcı ve seyirci olarak eseri izlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"O dönem başka bir tat almıştık. Ben o zaman eserde dans etmiştim, şimdi başka bir pozisyondayım. İçinde çok mutlu olarak dans etmiştim. Şimdi hem çalıştırıcı hem de seyirci tarafında olmak güzel ve bu süreçten büyük keyif alıyorum."

Onat, yeni yorumuyla sahnelenecek Coppelia Balesi'nin izleyicilere keyifli bir sanat deneyimi sunacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Başrolleri farklı sanatçılar dönüşümlü canlandıracak

Eserde "Swanilda" rolünü Sultan Erol, Nilay Tahiroğlu, Beril Baştürk ve Deniz Derelioğlu, "Franz" rolünü İlhan Durgut, Umutcan Arzuman, Buğrahan Alnıaçık ve Bartucan Şimşir, "Coppelius" rolünü Hakan Odabaşı, David Khozashvili ve Aralcan Kocabey dönüşümlü olarak canlandıracak.

"Coppelia" rolünde Nilay Tahiroğlu, Serapsu Yaşar, Begüm Öztürk ve Doğa Deniz Usta, "Polonyalı Kız" rolünde Ezgi Durgut, Cansın İravul, Gülberk Tarman ve Begüm Ebren, "Polonyalı Erkek" rolünde Murat Romaner, Etkin Yüzer ve Ömer Alnıaçık, "Macar Subay" rolünde ise Buğrahan Alnıaçık ve Alp Yazganarıkan sahne alacak.

Yapımın orkestra şefliğini Artun Hoinic, koreografisini Gyula György Harangozo üstleniyor. Eserin dekor tasarımı Talat Ayhan, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı ise Ali Gökdemir imzası taşıyor.

Polonya'nın Galiçya sınırındaki küçük bir kasabada geçen eser, oyuncak ustası Coppelius'un mekanik bebeği Coppelia etrafında gelişen olayları konu alıyor.

Eserde, nişanlısı Franz'ın Coppelia'ya ilgi duymasını kıskanan Swanilda, arkadaşlarıyla Coppelius'un evine girerek gizemli kızın aslında bir oyuncak bebek olduğunu keşfediyor. Yaşanan yanlış anlaşılmaların ardından Swanilda ve Franz barışırken kasabada kutlamalar başlıyor.

Kaynak: AA