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Sergej Jakirovic, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Sergej Jakirovic, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, ağustos ayının teknik direktörü oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, ağustos ayının teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

AĞUSTOS AYININ TEKNİK DİREKTÖRÜ JAKIROVIC

Premier Lig'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran 49 yaşındaki Sergej Jakirovic'in ağustos ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu.  Ağustos 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü olan Jakirovic, Mike Phelan ve Phil Brown'un ardından kulüp tarihinde ödülü kazanan üçüncü teknik direktör oldu.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Hull City, Premier Lig'de sezona Manchester United'ı 2-0, Coventry City'yi de 1-0 mağlup ederek 2'de 2 ile başladı. Kaplanlar, son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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