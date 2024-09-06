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Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı

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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yazının dünya genelinde "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yazının dünya genelinde "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre Ağustos 2024, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıkarak küresel olarak en sıcak ağustos ayı oldu. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, Haziran–Ağustos 2023'teki rekoru 0,66 derece geçti.
Böylece bu yaz, küresel ölçekte "en sıcak yaz" olarak nitelendi.2024 yazı, aynı zamanda Avrupa için de 1991-2020 ortalamasını 1,54 derece, 2022'deki önceki rekoru 1,34 derece aşarak "en sıcak yaz" oldu.

AVRUPA VE DİĞER BÖLGELER

Bu yaz Avrupa'da sıcaklıklar, güney ve doğuda ortalamanın üstünde olsa da İrlanda ve İngiltere'nin kuzeybatı kesimlerinde, İzlanda'da, Portekiz'in batı kıyısında ve Norveç'in güneyinde ortalamanın altında seyretti. Avrupa dışında sıcaklıklar, Antarktika'nın doğusu, Texas, Meksika, Kanada, Afrika'nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya'da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti. Rusya'nın doğusu ve Alaska, ABD'nin doğusu, Güney Amerika'nın güneyi, Pakistan ve Sahel bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın altında kaydedildi. 2024 yazı Avrupa'nın batısı ve kuzeyinde ortalamadan daha yağışlı geçerken Akdeniz bölgesinin büyük kısmı, Avrupa'nın doğusu sezon boyunca ortalamadan daha kuru koşullar gördü.

"DAHA YIKICI SONUÇLAR DOĞURACAK"

Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess'in şu ifadelerine yer verildi: "Son üç ayda, dünya en sıcak haziran ve ağustos aylarını, kayıtlardaki en sıcak günü ve kayıtlardaki en sıcak yazını yaşadı. Bu rekor sıcaklıklar dizisi, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığını artırıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil önlem almazsak bu yaz tanık olduğumuz sıcaklıkla ilgili aşırı olaylar, insanlar ve gezegen için daha yıkıcı sonuçlar doğuracak." Copernicus'un raporunda, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olma olasılığının giderek arttığı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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