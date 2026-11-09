COP31'de IEA pavyonu açıldı, ilk gün Mavi Bölge'de 100 bini aşkın kişi vardı

(ANTALYA) - Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) pavyonu açıldı. Açılışta konuşan IEA İcra Direktörü Fatih Birol, ajansın COP31 hazırlıklarında Türkiye'nin stratejik ortağı olarak görev yaptığını belirtti.

COP31'in düzenlendiği EXPO alanındaki Mavi Bölge'de gerçekleştirilen açılış resepsiyonuna IEA İcra Direktörü Fatih Birol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci katıldı.

BİROL: IEA, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ORTAĞI OLARAK SÜRECE DESTEK VERDİ

IEA'nın COP31 sürecindeki rolüne değinen Birol, Türkiye'nin ajansı stratejik ortak olarak belirlediğini ve hazırlık sürecine destek verdiklerini söyledi. Birol, "Birçoğunuzun bildiği gibi IEA, Türkiye tarafından stratejik ortak olarak belirlendi. Süreç boyunca destek sağladık. Burada bu güzel pavyona sahip olmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

VARANK: AÇILIŞ GÜNÜNDE 100 BİNİ AŞKIN KİŞİ ALANDA

COP31'in ilk gününde konferansa gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, şunları söyledi:

"Birkaç saat önce rakamları aldık. Bugün alanda 80 bin, binanın içinde ise 22 bin kişi bulunuyor. Yani bugün burada 100 binden fazla kişi var. Bu rakamlar Mavi Bölge için. Bir de Yeşil Bölge var. COP31'e gösterilen büyük ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Bu, Olimpiyat Oyunları gibi; hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı büyük önem taşıyor."

EKİNCİ: ÖNÜMÜZDE İKİ HAFTALIK MÜZAKERE SÜRECİ VAR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci de Türkiye'nin COP31 ev sahipliği için yürüttüğü diplomatik çalışmalara değinerek, IEA'nın hazırlık sürecinde sağladığı desteğe teşekkür etti.

Konferansın gündeminin kabul edilmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 başkanlığını devralmasıyla ilk aşamanın tamamlandığını belirten Ekinci, "İlk eşiği, bu sabah gündemin kabul edilmesi, COP31'in resmen başlaması ve Bakan Murat Kurum'un COP31 başkanlığını devralmasıyla geçtik. Şimdi önümüzde iki hafta daha var. Elektrifikasyon planı ve diğer konularımızda hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz" dedi.

OECD çerçevesinde faaliyet gösteren ve merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), enerji politikaları ve küresel enerji dönüşümü alanında çalışmalar yürütüyor. Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı ajansın icra direktörlüğünü 2015 yılından bu yana Fatih Birol yürütüyor. IEA'nın yayımladığı analiz ve raporlar, küresel enerji politikaları ve uluslararası iklim müzakerelerinde önemli referans kaynakları arasında görülüyor.

Kaynak: ANKA