(ANKARA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, 521 engelli katılımcının zirveye erişimini kolaylaştırmak amacıyla 102'si gönüllü 114 kişilik ekip görev yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 milyon 100 bin metrekarelik konferans alanında görme, işitme ve bedensel engelli katılımcılar için özel düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, COP31'in Mavi ve Yeşil bölgelerinde engelli katılımcıların etkinliklere erişimini kolaylaştırmak amacıyla kılavuz iz yolları, Braille işaretlemeler, kabartmalı haritalar ve sesli yönlendirme sistemleri oluşturuldu. Alanda 16'sı akülü olmak üzere 77 tekerlekli sandalye kullanıma sunulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 30 işaret dili tercümanı da 31 salonda hizmet veriyor.

Dışarıdan fark edilmeyen engelleri bulunan katılımcılar için 141 ayçiçeği motifli yaka kartı dağıtılırken, duyusal hassasiyeti olan katılımcıların kullanımı için yedi sessiz oda hazırlandı. Zirvenin başlangıcından bu yana 69 katılımcı bu odalara yönlendirildi.

"ER İŞİ LEB İLİRLİĞİ B İ R TERC İ H DEĞ İ L, İ NSAN HAKK I OLARAK DEĞERLEND İRİ YORUZ"

COP31 Erişilebilirlik Sorumlusu Mustafa Ertok, BM akreditasyon sistemine kayıtlı 521 engelli katılımcının ulaşım ve alan içindeki ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu alanda 521 kayıtlı delege engelli olarak bize başvuruda bulundu. Şu ana kadar 521 katılımcının hepsinin hem ulaşımda hem de alan içinde ihtiyaçlarını giderdik. Konaklamadan ulaşım noktasına kadar bütün düzenlemelerimizi engelli bireylerin daha rahat bir şekilde gelebileceği şekilde yaptık. Erişilebilirliği bir tercih değil, bir insan hakkı olarak değerlendiriyoruz. Bu sebeple bütün katılımcıların aynı düzeyde ve aynı güvenle katılımını sağladık."

Erişilebilirlik Görevlisi Nisa Simge Özcan ise her engelin dışarıdan fark edilemediğine dikkati çekerek, otizm ve nöroçeşitlilik gibi durumlarda kalabalık ve yoğun uyaranların katılımcıları olumsuz etkileyebildiğini, sessiz odaların bu nedenle oluşturulduğunu anlattı.

İTALYAN PARLAMENTER PICARO: H İ ZMET KAL İ TES İ YÜZDE 100'DÜ

COP31'e katılan Avrupa Parlamentosu'nun İtalyan Milletvekili Michele Picaro, bedensel engelli bir katılımcı olarak erişilebilirlik hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti "Bana sundukları bu harika hizmet için kendilerine teşekkür etmek isterim. Çok, çok, çok teşekkürler. Hizmet kalitesi yüzde 100'dü. Harika ekibe, müdüre, her gün benim için ve yardıma ihtiyacı olan herkes için çalışan herkese çok teşekkürler" sözleriyle ifade etti.

Engelsiz Dünya Federasyonu Başkan Yardımcısı Bircan Çalpan da görme engelli eşi Talya Köybaşı ile katıldığı zirvede gönüllülerin desteği sayesinde etkinliklere rahatlıkla ulaşabildiklerini belirterek, "Alanın büyüklüğü bizi biraz hayrete düşürdü. Burada verilen emek çok büyük. Burada gösterilen çaba gerçekten kıymetli ve çok değerli" dedi.

Kaynak: ANKA