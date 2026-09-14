COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Higgins iklim stratejilerinde gençlerin önemine dikkati çekti:

Cop31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) önemine dikkati çekerek, "Bu yıl gençlere vermek istediğimiz mesaj şu, eyleme geçme konusunda liderler ve ortaklar olarak tanınmamız gerekiyor. Çünkü dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyoruz. Gençlerin ortak olarak yer almadığı hiçbir iklim stratejisi başarılı olamaz." dedi.

Higgins, Hacettepe Üniversitesince düzenlenen "Kampüsten Cop31'e: Gençler İklime Dirençli Geleceği Şekillendiriyor" programı çerçevesinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Cop31'e ve gençlerin iklim politikalarındaki önemine dair AA muhabirine konuştu.

Türkiye'deki gençlerin halihazırda iklim çözümlerine öncülük ettiğini ve dünyadaki tüm gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çaba gösterdiğini belirten Higgins, bu nedenle Ankara ziyaretinin müthiş olduğunu söyledi.

İklim politikalarıyla ve tarımla nasıl ilgilenmeye başladığını anlatan Higgins, ülkesi Avustralya'da kıyıdan uzak iç kesimlerde küçük bir köyde yaşadığını ve bu alanın tarım arazisi olduğunu anlattı.

Büyüdüğü süreçte çiftçiliğin ve tarımın iklimle ne kadar derinden bağlantılı olduğuna tanıklık ettiğini aktaran Higgins, iklim değiştikçe gıda üretiminin ve ülkede tarım sektörünün sürdürülebilirliğinin zorlaştığını ifade etti.

Higgins, daha fazla sel, kuraklık, sıcak yazlara şahit olduğunu ve gıda üretimi ile hayvanları korumanın zorlaştığını dile getirerek, bunların iklim alanına yönelmesi için başlangıç noktası olduğuna değindi.

"Kampüsten Cop31'e: Gençler İklime Dirençli Geleceği Şekillendiriyor" programına ilişkin olarak Higgins, bu önemli buluşmanın Türkiye'deki ve Hacettepe Üniversitesindeki gençleri dinleyebilmesi için önemli olduğunu ve bu mesajları Cop31'e taşıyacağını söyledi.

Higgins, kendisinin rolünün dünyadaki gençler ve çocuklar ile COP31 Başkanlığı arasında bir aracı ve köprü vazifesi görmek olduğuna işaret ederek, "Bugün, onların hikayelerini dinlemem ve mesajlarını COP31'e taşımam açısından önemli." dedi.

"Gençlerin ortak olarak yer almadığı hiçbir iklim stratejisi başarılı olamaz"

Higgins, COP31'in Avustralya ve Pasifik Adaları'nın da ortaklığıyla Türkiye'de düzenlenmesi nedeniyle eşsiz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"COP31, dünyanın farklı kısımlarından gelen bölgelerin iklim eylemi üzerinde çalışmak üzere bir araya geldiği çok özel bir an. Bu da bize, iklim değişikliği konusunda harekete geçmek bazen gerçekten zor gelse de bu sorunu çözmek için birlikte çalışan küresel bir topluluk olduğunu gösteriyor. COP31, uygulamaya ve eyleme odaklanan bir COP toplantısı. Bu nedenle, bu yıl gençlere vermek istediğimiz mesaj şu, eyleme geçme konusunda liderler ve ortaklar olarak tanınmamız gerekiyor. Çünkü dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyoruz. Gençlerin ortak olarak yer almadığı hiçbir iklim stratejisi başarılı olamaz."

Higgins, "Mavi Diyalog" toplantıları kapsamında önce Trabzon'u ziyaret ettiğini ve birçok ülke ile kurumdan kişilerin bir araya gelerek okyanusların ve denizlerin iklimi desteklemedeki önemli rolünü ele aldıklarını anlattı.

Bazı çay tarlalarını da görme fırsatını bulduklarını ve iklimin, çay üretimini nasıl değiştirdiğini ve etkilediğini öğrendiklerini aktaran Higgins, "İklim değişikliğinin çiftçiliği daha zor hale getirmesi nedeniyle gençlerin çiftçilik yapmaya ilgi duyması zorlaştı." ifadesini kullandı.

Higgins, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Kadın Yaşam Merkezini de ziyaret ettiklerini kaydederek, bu tesiste kadın sağlığının ve eğitiminin desteklenmesinin yanı sıra güzel ürünler tasarlanarak sıfır atık çözümlerine öncülük ettiklerini ve ekonomiye de katkı sağladıklarını anlattı.

Ankara'nın ardından Konya, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceklerini belirten Higgins, İklim Haftası kapsamında bu programı New York'ta tamamlayacaklarını söyledi.

"Kampüsten COP31'e: Gençler İklime Dirençli Geleceği Şekillendiriyor"

Hacettepe Üniversitesince düzenlenen program, COP31'e giden süreçte Türkiye'de gençlerin iklim politikalarına doğrudan katkı sunacağı önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda yetkilinin ve öğrencinin katıldığı programda, gençler COP31 sürecine içerik ve politika mesajı üreten aktif aktörler olarak yer aldı.

Program kapsamında öğrenciler, Higgins ile gençlerin iklim karar alma süreçlerindeki rolünü, iklim dirençliliğini, üniversitelerin sorumluluğunu ve COP31'den beklentilerini ele aldı.

Kaynak: AA