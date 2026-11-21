Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) mutfaklardan çıkan kullanılmış yağlar biyodizel yakıta, organik atıklar ise komposta dönüştürülerek yeniden değerlendirildi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sürdürülebilir uygulamaların öne çıktığı Cop31'de, katılımcıların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan mutfaklarda atık yönetimine yönelik geri dönüşüm sistemleri uygulandı.

Kullanılmış bitkisel yağlar biyodizel yakıta dönüştürülerek alandaki jeneratörlerde kullanılırken, organik mutfak atıkları da kompost haline getirilerek döngüsel ekonomiye kazandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özlük ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşletimi ve Yönetimi Sorumlusu Mahmut Erdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yerli firmalarla çalıştıklarını ve sürdürülebilirlik odaklı uygulamalara öncelik verdiklerini söyledi.

Atık azaltımını teşvik etmek amacıyla geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen COP31 tasarımlı mataraları ziyaretçilere hediye ettiklerini belirten Erdaş, alanda kurulan su sebillerinin etkinlik boyunca yoğun kullanıldığını ifade etti.

Yemekler 180 saniyede servis edildi

COP31 alanında günlük 15 bin personelin yemek ihtiyacının karşılandığını bildiren Erdaş, yiyecek ve içecek noktalarının altyapı, enerji, pişirme ekipmanları ve havalandırma sistemlerinin titizlikle planlandığını kaydetti.

Ödeme ve servis süreçlerini hızlandırmak için de çalışma yaptıklarını anlatan Erdaş, "180 saniye kuralımız vardı. Bir kişi menü siparişi verdiğinde 180 saniye içinde yemeğini alması gerekiyordu. Hatta 120 saniyede menüsünü alanlar oldu. Birleşmiş Milletler tarafı da bu noktada hayretlerini gizleyemedi." dedi.

Bir sonraki COP'un düzenleneceği Etiyopya ile organizasyon deneyimlerini paylaştıklarını aktaran Erdaş, COP31'de vegan beslenen katılımcılar için ilk kez ayrı bir alan oluşturduklarını belirtti.

Atık yönetimi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdaş, şunları kaydetti:

"Mutfakta, yemek üretiminde kullanılmış atık yağlar lisanslı firmamız tarafından teslim alındı. Bu yağlar biyodizel yakıta çevrilerek yine COP31 alanındaki biyodizel jeneratörlerimizde kullanılıyor. Burada da bir geri dönüşümü sergiliyoruz. Mutfaklarımızdan çıkan organik atıkları günlük 1000 litre kompostlama kapasitesine sahip cihazlarımızla komposta dönüştürdük. Alan içerisinde kaynağında ayrıştırılmış atıkları da lisanslı firmalar ve belediyelerimiz dönüştürüyor."

Türkiye'nin gastronomisi ilgi gördü

COP31 alanında Sıfır Atık Mutfağı ve Vegan Adası'ndaki restoranıyla hizmet veren şef Özge Şahin de dünyada vegan beslenmenin yaygınlaştığını söyledi.

Bitkisel beslenmeyi tercih eden katılımcılar için ayrı bir alan oluşturulmasının önemine değinen Şahin, "COP31'de veganlar için ayrı bir yer vererek diğer COP'lara ilham olduk. Türkiye'nin gastronomisinin ne kadar güçlü olduğu konuşuluyor. Katılımcıların çok mutlu olduğunu gördük. Ben sıfır atık ile veganı birleştiren reçeteler, menüler çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA