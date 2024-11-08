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Çöp Kamyonunun Çarptığı Emekli İmam Hayatını Kaybetti

Çöp Kamyonunun Çarptığı Emekli İmam Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah namazından çıkan 84 yaşındaki emekli imam Halil İbrahim Gül, yolun karşısına geçerken belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde namazdan çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan Halil İbrahim Gül (84), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarlık Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra çıkışta yolun karşısına geçmek isteyen emekli imam Halil İbrahim Gül'e, S.V.K. (46) yönetimindeki 52 K 3948 plakalı Ünye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Halil İbrahim Gül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gül'ün cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kamyon şoförü S.V.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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