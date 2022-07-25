Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (7) - Haberler

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Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (7)

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (7)

TUTUKLANDIBursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada yeğeni Cem Muhammet A.'yı (9) alıkoyması nedeniyle gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada yeğeni Cem Muhammet A.'yı (9) alıkoyması nedeniyle gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kamuran Pınar Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muammer İRTEM/BURSA, -


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

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