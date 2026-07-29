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ÇOMÜ tercih yapacak üniversite adaylarına tanıtılıyor

ÇOMÜ tercih yapacak üniversite adaylarına tanıtılıyor
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) üniversite adaylarına yönelik tercih ve tanıtım günleri etkinliği başlatıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) üniversite adaylarına yönelik tercih ve tanıtım günleri etkinliği başlatıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinliğin tanıtımı, Rektörlük Şehir Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Erenoğlu, programda yaptığı konuşmada, tercih ve tanıtım günlerini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Tercih yapacak adaylar ile ailelerini ağırlamaktan, ÇOMÜ'yü tanıtmaktan onur duyduklarını belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemizin doluluk oranları göz önüne alındığında çok fazla aslında tanıtıma ihtiyacı yok. Gerek kent itibariyle gerekse bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışmaları kapsamında neredeyse yüzde 100'e yakın doluluk oranına sahibiz diyebiliriz. Şu anda 21 fakültemiz, 13 meslek yüksekokulumuz ve 2 yüksekokulumuzu aday öğrencilerimize tanıtacağız. Amacımız artık üst yüzdelik dilimden öğrenci kazanmak.

Özellikle 2028 stratejik planımızda da belirttiğimiz gibi tüm faaliyetlerimizi biz öğrencilerimiz için ve öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Bu anlamda çok yoğun bir şekilde hazırlandık. Rektörlük olarak, genel sekreterlik olarak. Akademik ve idari birimlerimizle birlikte 9 Ağustos'a kadar tüm birimlerimizde biz aday öğrencilerimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz."

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, rektör yardımcıları ve fakülte dekanlarıyla stantları ziyaret edip etkinliğe gelen aday öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA
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