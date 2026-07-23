Haberler

ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, ÜAK Başkanlığına getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 1 Ağustos 2026 - 31 Temmuz 2027 dönemi için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevine atandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÜAK Başkanlığı tarafından ÇOMÜ Rektörlüğüne gönderilen resmi yazı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Prof. Dr. Erenoğlu'na başkanlık görevi tevdi edildi.

Açıklamada, Cüneyt Erenoğlu'nun başkanlık görevini 1 Ağustos 2026-31 Temmuz 2027 tarihleri arasında yürüteceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Tutuklu kardeşi bile illallah etmiş! Haluk Levent'e sinkaflı küfür
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı

Instagram bahanesiyle telefonunu alıp hayatının kabusunu yaşattılar
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı