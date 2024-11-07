ÇOMÜ Lapseki MYO Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Etkinliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşide, Lapseki Kaymakamı ve Cumhuriyet Savcısı, üniversite öğrencileriyle meslek hayatlarına dair soruları yanıtladı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin kurduğu Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Kulübü (SOSEK) tarafından söyleşi düzenlendi.
MYO toplantı salonunda düzenlenen etkinliğin ilk programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak katıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışında konuşan Lapseki MYO Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, yeni kulüben üniversite-şehir iş birliğine katkı sağlamak adına önemli bir etkinlik düzenlediğini söyledi.
Söyleşi boyunca Kaymakam Öztürk ve Savcı Toprak, üniversite öğrencilerinden gelen meslek hayatlarına ve ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.