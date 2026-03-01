ÇOMÜ'lü akademisyenler çay özü ve bor mineraliyle dezenfektan formülü geliştirdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri, Anadolu'da geleneksel olarak temizlikte ve bazı rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılan çay özü ile bor mineralini bir araya getirerek dezenfektan formülü geliştirdi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, çay özü ile Türkiye'nin stratejik kaynaklarından bor madeninin kullanıldığı yerli formül, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Çalışmanın yürütücülerinden ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet Zorba, biyofilm oluşumunu engellemek amacıyla etkili ve çevreye zarar vermeyen bir formülasyon geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Bu kapsamda çeşitli doğal antimikrobiyal maddelerin mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini araştırdıklarını ifade eden Zorba, çay özü ile Türkiye'nin önemli doğal zenginliklerinden bor mineralinin birlikte kullanımının daha güçlü bir etki oluşturduğunu tespit ettiklerini aktardı.

"Temizlik ve arıtma maliyetlerini azaltma potansiyeli var"

ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek ise çalışmanın çıkış noktasının yerelde karşılaştıkları üretim sorunları olduğunu kaydetti.

Çanakkale'de, özellikle Ezine ilçesinde üretim hatlarında problemlere yol açan mikroorganizmalar üzerine çalışma başlattıklarını anlatan İpek, Anadolu'da yıllardır göz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarda da kullanılan çayın iyileştirici özelliğinden ilham aldıklarını, bu geleneksel bilgiyi bilimsel yöntemlerle incelediklerini belirtti.

İpek, çalışmaların bir bölümünün, Güney Kore'de, şehir su şebekelerinin dezenfeksiyonu üzerine çalışan bir ekiple yürütüldüğünü ve çay özünün bor mineraliyle birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar verdiğinin tespit edildiğini bildirerek, "Formül, özellikle gıda sektöründe risk oluşturan bakterilere ve Hepatit A gibi bazı tehlikeli virüslere karşı başarılı sonuçlar verdi." ifadesini kullandı.

Geliştirilen dezenfektanın doğal yapısının yanı sıra uygulandığı yüzeyleri koruyucu özellik taşıdığını, temizlik ile arıtma maliyetlerini azaltma potansiyeli bulunduğunu vurgulayan İpek, ürünün gıda sektörü, sağlık alanı ve evde kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.