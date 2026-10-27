Comey'ye 2016'da gizli bilgi sızdırma suçlaması yöneltildi, Comey reddetti

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ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'e, 2016'da ulusal güvenlikle ilgili gizli bilgileri basına sızdırdığı iddiasıyla federal düzeyde suçlama yöneltildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Adalet Bakanlığına bağlı federal savcılar, Comey'nin FBI Direktörü olarak görev yaptığı Ekim 2016'da gizli bilgilerin New York Times gazetesine sızdırılmasına ilişkin iki ayrı suçlama yöneltti.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Comey'nin ABD'nin e-posta gözetim faaliyetleri hakkında New York Times muhabiriyle görüşmeleri için çalışanlarına talimat verdiği ve bu yolla gizli bilgilerin yasa dışı şekilde aktarıldığı öne sürüldü.

Comey ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoda hakkındaki suçlamaları reddederek, Adalet Bakanlığı savcılarını yetkilerini "kötüye kullanmakla" suçladı.

Suçlamaların Adalet Bakanlığının bağımsızlığına zarar verdiğini savunan Comey, "Benim açımdan hiçbir şey değişmedi. Hala masumum, bu insanlardan korkmuyorum ve bağımsız federal yargıya inanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni suçlamalarla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde Comey hakkında üçüncü kez federal düzeyde ceza davası açılması için girişimde bulunulmuş oldu.

Kaynak: AA