Çölyak hastası üniversite öğrencisinin "glütensiz yemek" sorunu çözüldü
Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan çölyak hastası bir öğrencinin glütensiz yemek talebi, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından çözüme kavuşturuldu. KDK, üniversite ile görüşmeler yaparak öğrencinin haklarını savundu ve artık glütensiz yemek hizmetinin sunulacağını duyurdu.
Çölyak hastası üniversite öğrencisinin "glütensiz yemek" talebi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle çözüme kavuştu.
Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan çölyak hastası bir öğrenci, glütensiz yemek hizmetinden faydalanma talebini idareye iletti ancak yanıt alamadı.
KDK'ye başvuran öğrenci, beslenme, sağlık ve eğitimde fırsat eşitliği haklarının korunması adına, glütensiz yemek hizmetinin başlatılmasını istedi.
Başvuru üzerine üniversite yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiren KDK, öğrencinin sorununu çözüme kavuşturdu.
Üniversite yönetimi, çalışmaların tamamlanmasının ardından çölyak hastalarına uygun öğle yemeği çıkartılacağını bildirdi.