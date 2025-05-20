Columbia Üniversitesi'nde Filistin Destekçileri, Başkan Shipman'ı Protesto Etti

Columbia Üniversitesi'nde Filistin Destekçileri, Başkan Shipman'ı Protesto Etti
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ABD Columbia Üniversitesi'nin Başkanı Claire Shipman, Filistinli aktivist Mahmud Halil'e destek veren öğrenciler tarafından mezuniyet töreninde protesto edildi. Öğrenciler, Halil'in gözaltına alınmasına tepki göstererek çeşitli sloganlar attı ve uzun süre yuhaladı.

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nin Başkanı Claire Shipman, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'e destek veren öğrenciler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, Columbia Üniversitesi Başkanı Shipman, mezuniyet töreninde protestoların hedefi oldu.

Mezuniyet konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Shipman, öğrenciler tarafından uzun süreli yuhalama ve ıslıklarla karşılandı.

Öğrenciler Filistinli aktivist Halil'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Mahmut'a özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Öğrencilerin attığı sloganların zaman zaman Shipman'ın konuşmasını bastırdığı görüldü.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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