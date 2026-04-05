Haberler

Toz bulutuna karşı bağışıklık uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da etkili olan çöl tozu sağlığı olumsuz etkiliyor. Diyetisyen İzem Zekiye Tüm, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemiyle Sahra'dan taşınan çöl tozu kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, solunum ve görüşü güçleştiren çöl tozuna karşın beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Diyetisyen İzem Zekiye Tüm, bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Nefes darlığı, öksürük ve alerjik reaksiyonlar sık görülüyor. Bunun yanında vücutta oksidatif stres oluşuyor, yani hücreler daha hızlı yıpranıyor. Doğru beslenmeyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudu zararlı etkilere karşı koruyabiliriz" diye konuştu.

Antioksidan içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Tüm, "C vitamini açısından zengin meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar tüketilmeli. Aynı zamanda zerdeçal ve zencefil gibi doğal anti-inflamatuar besinler bağışıklığa destek sağlar. Su tüketimi de vücuttan toksinlerin atılması konusunda önemli. İşlenmiş gıdalar ve aşırı şeker tüketiminden uzak durulmalı" dedi. Toz bulutlarının engellenemeyeceğini belirten Tüm, bu yüzden yaşam tarzının düzenlenerek etkisinin azaltılabileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

