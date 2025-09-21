İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi ve Mor Salkım Sanat Evi tarafından yetim çocuklara yönelik insani yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Çok Renkli Çok Hayalli" sergisi açıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çok Renkli Çok Hayalli" sergisinde, sanatçıların yetim çocuklar yararına bağışladıkları geleneksel el sanatları eserleri yer aldı.

Serginin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun ile bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Ziyaretçilerin farklı branşlarda hazırlanmış eserleri görme fırsatı bulduğu etkinlik, eserlerin satışından elde edilecek gelirle de dünyanın farklı coğrafyalarındaki yetim çocukların eğitim, sağlık, gıda, barınma ve sosyal ihtiyaçlarına katkı sağlama imkanı sunacak.

İHH ve Mor Salkım Sanat Evi tarafından Taksim'de düzenlenen sergi yarın 10.00-17.00 saatlerinde de ziyaret edilebilecek.