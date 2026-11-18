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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda bulunan 3 bölgede yeni bir askeri saldırı başlattığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) yapılan açıklama ve paylaşılan haritaya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, Sarı Hat yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgeleri kapsayan alanda yeni saldırılar başlatıldı.

Açıklamada, saldırılar süresince söz konusu bölgelerden geçen Selahaddin Caddesi'nin trafiğe tamamen kapatılacağı belirtildi.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.

Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"tı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA