Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Adana'da çocukları Ada ve Mert Altunbaş'ı tabancayla öldürüp, intihar eden Sergen Altunbaş'ın, G.A.'dan 2021'de boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Sergen Altunbaş'ın evi terk eden eski eşi G.A.'ya olaydan kısa süre önce mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Altunbaş'ın, tartıştığı G.A.'ya "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?" dediği belirtildi.