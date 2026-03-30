Vezirköprü'de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Toplantısı gerçekleştirildi

Vezirköprü'de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Toplantısı gerçekleştirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri toplantısında, çocukların güvenliğinin sağlanması, bağımlılıkla mücadele ve eğitime devam etmeyen öğrencilerin desteklenmesi gibi konular ele alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğan İliş, Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeli, Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, çocukların karşılaşabileceği risklerin ortadan kaldırılması ve olası durumlara hızlı ve etkili müdahale edilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler ele alınırken, bağımlılıkla mücadele kapsamında koruyucu çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca okula devamsızlık yapan öğrencilerin durumları değerlendirilerek, eğitimden kopmalarının önüne geçilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

İlçede çocuklara yönelik yaşanan ya da yaşanma ihtimali bulunan asayiş olaylarının önlenmesine yönelik analizlerin yapılması ve ilgili kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan ebeveyn kaybı yaşayan ya da parçalanmış aile yapısına sahip çocuklara yönelik destek çalışmalarının artırılması, bu kapsamda ailelere yönelik hane ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, eğitimden uzak kalma riski taşıyan öğrencilerin erken tespit edilerek yeniden eğitim sürecine kazandırılması ve uyum süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti