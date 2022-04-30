Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

Demirören Haber Ajansı - Özgür Yıldız - Güncel
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Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

YALOVA'da, 4 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YALOVA'da, 4 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

?Çiftlikköy yolunda seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün 77 MA 0782 plakalı otomobilinin bagajında 4 çocuk olduğunu görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

Çocuk, Güncel, Haberler

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