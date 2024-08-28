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Çocukların attığı torpil ile çıkan yangın Amasya'da söndürüldü

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Amasya'da çocukların attığı torpil ile tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Önder Baş, 'Evde oturuyorduk, bir anda koku geldi. Dışarı baktığımızda evin içinden alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi aradım. Ben sadece alevleri gördüm ama söylenilenlere göre torpil atmış' dedi.

AMASYA'da çocukların attığı torpil ile tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Önder Baş, "Evde oturuyorduk, bir anda koku geldi. Dışarı baktığımızda evin içinden alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi aradım. Ben sadece alevleri gördüm ama söylenilenlere göre torpil atmış" dedi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Gökmedrese Mahallesi'ndeki tek katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, çocukların attığı torpil sonrası binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Metruk bina, kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Önder Baş, "Evde oturuyorduk, bir anda koku geldi. Dışarı baktığımızda evin içinden alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi aradım. Ben sadece alevleri gördüm ama söylenilenlere göre torpil atmış" dedi.

Haber-Kamera: Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Önder Baş İtfaiye Amasya Olaylar Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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