35 Yaşında Okuma Yazma Öğrenerek Hayatını Kurtardı

Kırklareli'nde yaşayan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Ayşe Çalış, çocuklarına derslerinde yardımcı olabilmek amacıyla Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendi.

Eğitim hayatına devam edemediği için okuma yazma bilmeyen Çalış, günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri aşmak ve özellikle çocuklarının eğitimine destek olabilmek için Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezinin imkanlarından yararlandı.

Merkezde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan Çalış, öğretmeninin de desteğiyle kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrendi.

Çocuklarına derslerinde yardımcı olmaya, öğretmenlerin verdiği formları kendi başına doldurmaya başlayan Çalış, eğitimini sürdürme kararı da aldı.

Açık Öğretim Ortaokuluna kaydını yaptıran Çalış, bir yandan çalışırken diğer yandan eğitimine devam ederek yeni hedeflerinin peşinden gidiyor.

Okuma yazma öğrenmesiyle günlük yaşamı kolaylaşan Çalış'ın kendine olan güveni de arttı.

Çalış, AA muhabirine, eğitim almadığı dönemde hayatın hemen her alanında zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Özellikle çocuklarının eğitimi konusunda yaşadığı güçlüklerin kendisini okuma yazma öğrenmeye yönelttiğini belirten Çalış, şöyle konuştu:

"Okuma yazma bilmeyince çocuğun bir şey soruyor, yazamıyorsun, bilmiyorsun. Önceden cevap veremiyordum. Okulda öğretmen çağırıyordu, form dolduramıyordum. Şimdi ise formları rahatlıkla doldurup oğluma gösteriyorum. O yüzden her şey çok güzel oldu benim için, öz güvenim yerine geldi."

?"Kaç yaşında olursa olsunlar gelsinler, hayatlarını kurtarsınlar"

İlk harfleri okumaya başladığı andaki heyecanını unutamadığını anlatan Çalış, çocuklarının "Başardın anne" sözleriyle kendisini kutladığını, onların desteğinin de motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

Sosyal Dayanışma Merkezinde kadınlara sunulan imkanların kendisi için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Devletimizin sağladığı imkanlar var. Anneler çocuklarını kreşe bırakıp bu eğitimleri alabilirler. Kaç yaşında olursa olsunlar gelsinler, hayatlarını kurtarsınlar, okuma yazma öğrensinler. Okuma yazma olmayınca işe bile giremiyorsun. Ben 35 yaşındayım, kendimi ortaokula yazdırdım ve çalışıyorum. Bundan sonraki hedefim ortaokulu bitirip yeni hedeflerimin peşinden gitmek."

"Öğrencimizin her zaman yanında olduk"

Okuma yazma öğretmeni Şengül Koyuncu da Çalış'ın çocuklarına destek olma isteğiyle çıktığı eğitim yolculuğunda büyük bir kararlılık gösterdiğini söyledi.

Çalış'ın okuma yazmayı öğrendikten sonra eğitimine Açık Öğretim Ortaokulunda devam etmesinin gurur verici olduğunu belirten Koyuncu, onun başarısının merkezdeki diğer kadınlara da örnek olduğunu ifade etti.

Koyuncu, "Ayşe'nin bu başarısı merkezimizdeki diğer kadınlara da büyük bir örnek oldu. Eğitim almanın, öğrenmenin yaşı olmadığını, azmedildiğinde nelerin başarılabileceğini gösterdi. Öğrencimizin her zaman yanında olduk, bundan sonraki süreçte de destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA