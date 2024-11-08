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Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığına Dikkat!

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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Şengör, ailelerin çocuklarda teknoloji bağımlılığını önlemedeki rolüne dikkat çekti. Şengör, teknoloji kullanımının kontrolsüz hale gelmesinin olumsuz etkilerini vurguladı ve ebeveynlerin kendi teknoloji alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Şengör, çocuklarda teknoloji bağımlılığının önlenmesinde ailelere önemli görev düştüğünü belirtti.

Şengör, yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji bağımlılığının, teknolojik cihazları kullanma konusunda kontrolü kaybetmek olarak tanımlanabileceğini vurguladı.

Çocuklarda teknolojinin problemli kullanımının çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğine işaret eden Şengör, "Teknolojik aygıtlar üzerindeki kontrol kaybı, okul çağındaki çocuklarda daha çok zamanı yönetememek ve planlanandan uzun süre kullanmak şeklinde ortaya çıkıyor. Problemli teknoloji kullanımı baş ve boyun ağrıları, dikkat dağınıklığı, ani duygu değişiklikleri, öfke patlamaları, sosyal ilişkilerin zayıflaması ve akademik başarının düşmesi gibi çeşitli fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik etkilerle sonuçlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Şengör, teknoloji bağımlılığını önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğuna dikkati çekerek, velilere okul psikolojik danışmanlarından destek almalarını önerdi.

Teknoloji bağımlılığının merakla başlayarak kontrolsüz kullanıma doğru ilerleyen bir süreç olduğunu belirten Şengör, şunları kaydetti:

"Bu aşamada ebeveynlerin akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla ilişkisi çocukları etkiler. Çocuklar, ailelerinin bu cihazları sürekli kullanmalarından etkilenerek, 'Bu cihazları kullanmak iyi bir şey' diye düşünebilir. Merak aşamasını 'deneysel kullanım' takip eder. Öğrenme sürecini içeren bu aşamadan sonra sosyal etkileşim amaçlı kullanım başlar. Teknoloji kullanımı bu aşamada sınırlanmazsa, sorunlardan kaçmak ya da zevk almak için kullanılan bağımlı kullanım aşamasına ulaşabilir."

Çocuklarda teknoloji bağımlılığının önlenmesi için ailelerin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Şengör, şunları kaydetti:

"Aileler önce kendi teknoloji kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmelidir. Teknolojik cihazlar çocuk bakıcısı gibi kullanıldığında, çocukların teknolojiye bağımlı hale gelmesi kolaylaşır. Bilgisayar gibi cihazları evde ortak alanlara almak ve çocukla birlikte kullanım saatlerini planlamak, kontrolsüz kullanımın önüne geçebilir. Teknoloji kullanımıyla ilgili kurallar yalnızca çocukları değil, tüm aile üyelerini kapsamalıdır. Örneğin, 'Yemekte telefon kullanılmayacak, yatmadan bir saat önce cihazlar kapatılacak, aile etkinliklerinde telefon görüşmesi yapılmayacak' gibi kurallar konularak çocuklarda teknolojinin denetimli kullanılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturulabilir. Çocukların teknoloji dışında sosyal aktivitelerle vakit geçirmesi de desteklenmelidir. Çocukların sıkıldıklarında teknolojik cihazlara yönelmemesi için sportif ve eğlenceli aktiviteler içinde olmaları, hobilerine zaman ayırmaları teşvik edilmelidir."

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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