Haberler

KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çocuklarda tedavi edilmeyen psikolojik rahatsızlıklar suça yönelmeyi kolaylaştırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, tedavi edilmeyen psikolojik rahatsızlıkların çocuklarda suç eğilimini artırabileceğini açıkladı. Medyadaki şiddet içeriklerinin etkilerine de değindi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, çocuklarda tedavi edilemeyen psikolojik rahatsızların suç eğilimini artırdığını ifade etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Prof. Dr. Ercan, çocuklarda suç eğilimini tetikleyen faktörleri anlattı.

Son yıllarda anne babalar arasında "özgür çocuk yetiştirme" anlayışının geliştiğini, buradaki özgürlüğün "sınırsızlık" ile karıştırıldığını belirten Ercan, çocuklara sınır koymanın önemine değindi.

Prof. Dr. Ercan, davranışlarına sınır konulmayan çocuklarda saygısızlık, zorbalık ve saldırgan davranışların artabildiğini dile getirerek, aile içindeki şiddetin de çocuklarda şiddeti normalleştirdiğini vurguladı.

Çocukların davranışlarında psikiyatrik durumların önemli yer tuttuğunu, bu nedenle psikolojik bozuklukların tedavisinin yapılması gerektiğini kaydeden Ercan, tedavi edilmeyen psikolojik hastalıkların suça yönelmede önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çekti.

"İlerleyen yıllarda çocukları suça sürükleyebilir"

Ercan, ülke genelindeki çalışmalara göre çocukların yüzde 2'sinde davranım bozukluğu, yaklaşık yüzde 10'unda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir insanda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa, tedavi edilmezse karşıt olma bozukluğuna, karşıt olma bozukluğu da tedavi edilmezse davranım bozukluğuna gidebilir. Davranım bozukluğu olan çocukların tedavi edilmediğinde alkol, madde kullanım bozuklukları, çetelere karışmak gibi ihtimalleri var. Tedavi edilmediğinde ileride karşımıza suçlu çocuklar olarak çııkabiliyorlar. Suçluluk küçük bir kıvılcıma bakıyor. Bir psikiyatrik hastalığı olmayan bir çocuğun suça yönelmesi, bir çeteye katılması, birtakım vaatlerle kandırılması çok daha zor, psikiyatrik hasta olduğunuzda çok daha kolay."

Medyadaki şiddet içerikleri

Medyadaki içeriklerin etkisine de değinen Ercan, suç ve şiddeti öven dizi, film ve oyunların çocuklar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi.

Ercan, uzun yıllardır medyada suçun övüldüğü içerikler, filmler olduğunu, bunların yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin sigarayla mücadelede önemli başarılar elde ettiğini, benzer yaklaşımın şiddet içerikleri için de gösterilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ercan, "Medyanın da şu anda net bir şekilde suçluyu ve suçu övmeyi bırakması gerekiyor." dedi.

Ercan, ailelere bilgisayar, tablet ve cep telefonunun çocuk odasında değil, ortak yaşam alanlarında kullanılması önerisinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilgisayar salonda, mutfakta, ailenin görebileceği bir ortamda olduğu zaman son derece büyük bir gelişme oluyor. Bazen ailelere soruyorum 'Hiç çocuğunuzu 300-400 tanımadığınız insanla aynı evde bırakıp çıkar mısınız?', 'hayır' diyorlar. Peki, milyonlarca tanımadığınız insanla aynı ortamda bilgisayarla yalnız bırakıp çıkıyorsunuz, aynı şey ve o zaman anlıyorlar olmayacağını."

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür